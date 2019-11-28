Звіробій: Із Зеленським буде те, що ми казали, якщо продовжить хамити військовим

Військова Олена Біленька – Маруся Звіробій – заявляє, що президент Володимир Зеленський може постраждати на Донбасі, якщо продовжуватиме хамити військовим.

Джерело: Маруся Звіробій в ефірі Newsone, коментуючи обшуки у її будинку

Пряма мова: "Розпіарили по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, яка була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамити нашим військовослужбовцям.

Його попередили: якщо ти будеш хамити… Повторюю ще раз: якщо ти будеш хамити нашим військовослужбовцям, то з тобою станеться все, що там ми по списку тобі пояснювали з Фединою. Якщо ще не доходить.

І якщо ти думаєш, що з тобою те не станеться, бо ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся – станеться все так, як ми сказали. І нєхрєн вести себе так з людьми, які захищають Батьківщину".

Деталі: Звіробій інкримінують "дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу" (ст 109 ККУ, "посягання на державного діяча" (ст. 112 ККУ) та "погроза або насильство щодо державного діяча" (ст. 346 ККУ).

За словами Звіробій, посягання на життя їй можуть інкримінувати, "якби в мене тут знайшли щось, чим я можу його підірвати, чи що вони там шукають". Але оскільки в неї нічого не знайшли, то, за словами військової, "це якась пуста погроза і абсолютно безпідставна".

Що було раніше: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). У неї вилучили телефон, зброю і блокнот.

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