Звіробій: Із Зеленським буде те, що ми казали, якщо продовжить хамити військовим
Військова Олена Біленька – Маруся Звіробій – заявляє, що президент Володимир Зеленський може постраждати на Донбасі, якщо продовжуватиме хамити військовим.
Джерело: Маруся Звіробій у коментарі журналістам після обшуків у її будинку
Пряма мова: "Розпіарили по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, яка була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамити нашим військовослужбовцям.
Його попередили: якщо ти будеш хамити… Повторюю ще раз: якщо ти будеш хамити нашим військовослужбовцям, то з тобою станеться все, що там ми по списку тобі пояснювали з Фединою. Якщо ще не доходить.
І якщо ти думаєш, що з тобою те не станеться, бо ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся – станеться все так, як ми сказали. І нєхрєн вести себе так з людьми, які захищають Батьківщину".
Деталі: Звіробій інкримінують "дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу" (ст 109 ККУ, "посягання на державного діяча" (ст. 112 ККУ) та "погроза або насильство щодо державного діяча" (ст. 346 ККУ).
За словами Звіробій, посягання на життя їй можуть інкримінувати, "якби в мене тут знайшли щось, чим я можу його підірвати, чи що вони там шукають". Але оскільки в неї нічого не знайшли, то, за словами військової, "це якась пуста погроза і абсолютно безпідставна".
Що було раніше: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). У неї вилучили телефон, зброю і блокнот.
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
- У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
- ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.
- 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.
- Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).