Звіробій про обшуки: Вилучили зброю і блокнот

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Четвер, 28 листопада 2019, 12:07

Військова Олена Біленька – Маруся Звіробій – називає обшуки, які пройшли в неї, політичним переслідуванням і каже, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.

Джерело: Маруся Звіробій в ефірі Newsone

Пряма мова: "Зброю (вилучили). Вона зареєстрована. Зброя не була вказана – як цей лист називається? – в ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали бо прострочена, але це не їх справа взагалі.

Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ забрали. Там між іншим номер начальника розвідки. Так що якщо йому буде хтось дивний дзвонити – нехай не дивується".

Я там бачила підпис Труби (директор ДБР Роман Труба, – УП) , а перед цим я бачила записи з його кабінету, то я вважаю, що цю людину треба не звільнити – його треба посадити. Це не в мене має проходити обшук, а в нього. Це виключно політичне переслідування".

Деталі: Зокрема, у Звіробій забрали дві рушниці. 

За її словами, у блокноті і її телефоні немає "абсолютно нічого" з того, у чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.

Вона також додала, що на обшук приїхали три автобуси "Альфи".  

Що було раніше: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
  • У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
  • Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
  • Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
  • ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
  • Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.
  • 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини. 
  • Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

Ірина Балачук, УП
Теми: ДБР обшуки


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