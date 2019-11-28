Звіробій про обшуки: Вилучили зброю і блокнот

Військова Олена Біленька – Маруся Звіробій – називає обшуки, які пройшли в неї, політичним переслідуванням і каже, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.

Джерело: Маруся Звіробій в ефірі Newsone

Пряма мова: "Зброю (вилучили). Вона зареєстрована. Зброя не була вказана – як цей лист називається? – в ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали бо прострочена, але це не їх справа взагалі.

Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ забрали. Там між іншим номер начальника розвідки. Так що якщо йому буде хтось дивний дзвонити – нехай не дивується".

Я там бачила підпис Труби (директор ДБР Роман Труба, – УП) , а перед цим я бачила записи з його кабінету, то я вважаю, що цю людину треба не звільнити – його треба посадити. Це не в мене має проходити обшук, а в нього. Це виключно політичне переслідування".

Деталі: Зокрема, у Звіробій забрали дві рушниці.

За її словами, у блокноті і її телефоні немає "абсолютно нічого" з того, у чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.

Вона також додала, що на обшук приїхали три автобуси "Альфи".

Що було раніше: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).

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