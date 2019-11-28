Военная Елена Биленька – Маруся Зверобой – заявляет, что президент Владимир Зеленский может пострадать на Донбассе, если будет продолжать хамить военным.

Источник: Маруся Зверобой в эфире Newsone, комментируя обыски в ее доме

Прямая речь: "Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим.

Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит.

И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину".

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