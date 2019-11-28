Военная Елена Биленька – Маруся Зверобой – заявляет, что президент Владимир Зеленский может пострадать на Донбассе, если будет продолжать хамить военным.

Источник: Маруся Зверобой в комментарии журналистам после обысков в ее доме

Прямая речь: "Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим.

Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит.

И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину".

Детали: Зверобой инкриминируют "действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя" (ст. 109 УК), "посягательство на государственного деятеля" (ст. 112 УК) и "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" (ст. 346 УК).

По словам Зверобой, посягательство на жизнь ей могут инкриминировать, "если бы у меня здесь нашли что-то, чем я могу его взорвать, или что они там ищут". Но поскольку у нее ничего не нашли, то, по словам военного, "это какая-то пустая угроза и абсолютно безосновательна".

Что было раньше: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька). У нее изъяли телефон, оружие и блокнот.

Предыстория: