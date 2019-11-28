ДБР проводить обшук у Звіробій
Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).
Джерело: стрім Звіробій у Facebook, ведучий Тарас Березовець у Facebook, нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина у Facebook
Деталі: Як видно з відео, до волонтера та добровольця прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті.
На початку представники ДБР погрожували вибити двері, якщо Звіробій їх не відкриє.
Волонтерка просила почекати, сказавши, що чекає адвоката.
Обшук проходить на підставі ухвали суду. Перед слідчими діями у Звіробій вилучили мобільний телефон, тому стрім перервався.
Короза не сказав, у якій справі прийшли з обшуком до волонтерки, але днями ДБР повідомило, що його слідчі скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці Софії Федині та громадянці Марусі Звіробій.
Ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець уточнив, що обшук проходить у будинку Звіробій у Калинівці і назвав слідчі дії "турбодиктатурою в дії" і "політичними репресіями". Він також додав, що після того, як у волонтерки вилучили телефон, зв’язок з нею обірвався.
Нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина, якій підготували проект підозри за тією з статтею, що і Звіробій, назвала обшук "33-м роком", "хамством" і "дикою поведінкою"
Федина також поцікавилась, чи "ДБР-нквд" не хоче провести слідчі дії та обшуки у свого "т.зв. керівника у справі оприлюднених корупційних записів".
Що було раніше: 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.
Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
- У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
- ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.