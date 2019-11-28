ДБР проводить обшук у Звіробій

15356 переглядів
Четвер, 28 листопада 2019, 09:42

Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).

Джерело: стрім Звіробій у Facebook, ведучий Тарас Березовець у Facebook, нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина у Facebook 

Деталі: Як видно з відео, до волонтера та добровольця прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті. 

 
Скриншот зі стріму 

На початку представники ДБР погрожували вибити двері, якщо Звіробій їх не відкриє. 

Волонтерка просила почекати, сказавши, що чекає адвоката.

Обшук проходить на підставі ухвали суду. Перед слідчими діями у Звіробій вилучили мобільний телефон, тому стрім перервався. 

Короза не сказав, у якій справі прийшли з обшуком до волонтерки, але днями ДБР повідомило, що його слідчі скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці Софії Федині та громадянці Марусі Звіробій.

Ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець уточнив, що обшук проходить у будинку Звіробій у Калинівці і назвав слідчі дії "турбодиктатурою в дії" і "політичними репресіями". Він також додав, що після того, як у волонтерки вилучили телефон, зв’язок з нею обірвався.     

Нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина, якій підготували проект підозри за тією з статтею, що і Звіробій, назвала обшук "33-м роком", "хамством" і "дикою поведінкою"

Федина також поцікавилась, чи "ДБР-нквд" не хоче провести слідчі дії та обшуки у свого "т.зв. керівника у справі оприлюднених корупційних записів".

Що було раніше: 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.  

Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
  • У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
  • Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
  • Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
  • ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
  • Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.

Ірина Балачук, УП
Теми: ДБР обшуки волонтери


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Труба: Голос із "прослушки" схожий на мій, для експертизи немає оригіналу 27 листопада 2019, 21:45
Комітет Ради підтримав поправку, через яку голодує адвокатка сімей Небесної сотні 27 листопада 2019, 17:55
Справа про бронежилети: ДБР оголосило підозру постачальнику Міноборони 27 листопада 2019, 11:50
Усі новини
Головні новини
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет
ДБР проводить обшук у волонтерки Звіробій
США планують скоротити фінансування НАТО і направити кошти на підтримку України — CNN
Глава ОБСЄ приїде до Станиці Луганської
Усі новини
Культура

Як влаштований український стендап

дослідження

Чому собака не може не любити

self-made

Оптимісти довше живуть та краще сплять. Але чи можна ними стати?