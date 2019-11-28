ДБР проводить обшук у Звіробій

Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).

Джерело: стрім Звіробій у Facebook, ведучий Тарас Березовець у Facebook, нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина у Facebook

Деталі: Як видно з відео, до волонтера та добровольця прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті.

Скриншот зі стріму

На початку представники ДБР погрожували вибити двері, якщо Звіробій їх не відкриє.

Волонтерка просила почекати, сказавши, що чекає адвоката.

Обшук проходить на підставі ухвали суду. Перед слідчими діями у Звіробій вилучили мобільний телефон, тому стрім перервався.

Короза не сказав, у якій справі прийшли з обшуком до волонтерки, але днями ДБР повідомило, що його слідчі скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці Софії Федині та громадянці Марусі Звіробій.

Ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець уточнив, що обшук проходить у будинку Звіробій у Калинівці і назвав слідчі дії "турбодиктатурою в дії" і "політичними репресіями". Він також додав, що після того, як у волонтерки вилучили телефон, зв’язок з нею обірвався.

Нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина, якій підготували проект підозри за тією з статтею, що і Звіробій, назвала обшук "33-м роком", "хамством" і "дикою поведінкою"

Федина також поцікавилась, чи "ДБР-нквд" не хоче провести слідчі дії та обшуки у свого "т.зв. керівника у справі оприлюднених корупційних записів".

Що було раніше: 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.

Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

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