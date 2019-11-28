"Пора приглушити свободу слова" – депутатка від "Слуги народу"

Колишня журналістка та чинна народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні "пора приглушити свободу слова".

Джерело: коментар Василевської-Смаглюк для "Настоящее время"

Пряма мова: "Мені здається, що у нас в країні наскільки сильна свобода слова, що її пора б уже приглушити, з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову."

Деталі: Такі слова "слуга" сказала коментуючи справу щодо своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Вона додала, що буде голосувати за зняття недоторканності з Федини, але не за притягнення до відповідальності.

Також Василевська-Смаглюк не відкидає, що зброя, яку знайшли у Звіробій, може мати зв’язок із погрозами Зеленському.

Що передувало: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). Вона назвала обшуки, які пройшли в неї, політичним переслідуванням та повідомила, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.

Передісторія: