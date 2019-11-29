"Пора приглушити свободу слова" – депутатка від "Слуги народу"
Колишня журналістка та чинна народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні "пора приглушити свободу слова".
Джерело: коментар Василевської-Смаглюк для "Настоящее время"
Пряма мова: "Мені здається, що у нас в країні наскільки сильна свобода слова, що її пора б уже приглушити, з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову."
Деталі: Такі слова "слуга" сказала коментуючи справу щодо своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському.
Вона додала, що буде голосувати за зняття недоторканності з Федини, проте не голосуватиме за притягнення до відповідальності.
Також Василевська-Смаглюк не відкидає, що зброя, яку знайшли у Звіробій, може мати зв’язок із погрозами Зеленському.
Що передувало: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). Вона назвала обшуки, які пройшли в неї, політичним переслідуванням та повідомила, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
- У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
- ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.
- 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.
- Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
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