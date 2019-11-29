"Пора приглушить свободу слова" – депутат от "Слуги народа"

Бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине "следует приглушить свободу слова".

Источник: комментарий Василевской-Смаглюк для "Настоящее время"

Прямая речь: "Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить из уважения к институту президентства фильтровать свою речь."

Детали: Такие слова "слуга" сказала комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не будет голосовать за привлечение к ответственности.

Также Василевская-Смаглюк не исключает, что оружие, которое нашли в Зверобой, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Что было раньше: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька). Она назвала обыск политическим преследованием и сообщила, что следователи ГБР изъяли у нее оружие.

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