"Пора приглушить свободу слова" – депутат от "Слуги народа"

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Пятница, 29 ноября 2019, 00:16

Бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине "следует приглушить свободу слова".

Источник: комментарий Василевской-Смаглюк для "Настоящее время"

Прямая речь: "Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить из уважения к институту президентства фильтровать свою речь."

Детали: Такие слова "слуга" сказала комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не будет голосовать за привлечение к ответственности.

Также Василевская-Смаглюк не исключает, что оружие, которое нашли в Зверобой, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Что было раньше: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька). Она назвала обыск политическим преследованием и сообщила, что следователи ГБР изъяли у нее оружие.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
  • На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
  • Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко. 
  • Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину. 
  • ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
  • Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
  • Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.
  • Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.
  • Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народа


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