В Росії зібралися повернути поняття "військова таємниця" – ЗМІ

У російське законодавство може повернутися поняття військової таємниці.

Джерело: російське видання Известия

Деталі: У міністерстві оборони РФ розглядають питання повернення поняття "військова таємниця" під юридичним терміном "таємниця в області оборони".

Під це поняття, як пише ЗМІ, підпадуть відомості, що стосуються озброєння, комплектування та дислокації військ, а також планів мобілізації – зараз ця інформація відноситься до державної таємниці.

У міноборони РФ вважають, що чинний закон "Про держтаємницю" не закриває всі лазівки для витоків.

Видання зазначає, посилаючись на колишніх високопоставлених працівників КДБ СРСР як на експертів, що закон потрібен для захисту від витоків, наприклад, інформації про нові озброєння або від поширення відомостей військовослужбовцями, які перебувають в умовах бою.

Передбачається, що за новим законом особи, допущені до таємних даних, отримають певні привілеї, а за розголошення введуть покарання аж до кримінального.

Як пише ЗМІ, принципове рішення про введення юридичної норми "таємниця в області оборони" вже прийнято.

Видання нагадує, що за часів СРСР поняття державної та військової таємниці були розведені, і відповідальність за їх розголошення встановлювали дві різні статті Кримінального кодексу.

У 1990-ті роки в російському законодавстві від поняття "військова таємниця" відмовилися. Частина інформації, що відноситься до Збройних сил, була віднесена до держтаємниці, а деякі відомості взагалі перестали бути секретними.