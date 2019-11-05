Путін дав орден болгарину, підозрюваному у шпигунстві на користь РФ

Президент Росії Володимир Путін вручив "Орден дружби" болгарину Миколі Малінову, якого прокуратура Болгарії підозрює в шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Церемонія нагородження відбулася в Москві 4 листопада на прийомі з нагоди Дня національної єдності. Фото Малінова із Путіним доступні на сайті Кремля.

У вересні Малінов вийшов з-під арешту під заставу в розмірі близько 28 тисяч доларів. Йому заборонили виїжджати з країни. Але в болгарській прокуратурі повідомили, що суд дозволив Малінову залишити країну на п’ять днів.

"Я зустрів генерала Решетнікова - ми їли, пили і ходили в російську лазню. Моя найважливіша зустріч була з Путіним, і на щастя, я мав можливість поговорити п'ять-шість хвилин про Болгарію, "Русофілів" та його думку про те, що ми робимо", - сказав Малінов в коментарі виданню.

У прокуратурі Болгарії заявляють, що Малінов майже дев'ять років працював на організації "Двоголовий орел" і "Російський інститут стратегічних досліджень", принаймні 30 разів зустрічаючись з директором інституту Решетніковим та з бізнесменом Костянтином Малофєєвим.

Під час останніх обшуків було знайдено низку документів, які свідчать, що Малінов виконував завдання, за які йому заплатили - йому та його компаніям. Окрім надання інформації про політичну ситуацію в Болгарії та на Балканах, Малінов також отримував гроші для організації різних заходів, а також для створення політичної партії, яка б працювала на зміну геополітичних інтересів Болгарії. Потрібно було створити аналітичний центр і придбати телеканали колишньої групи TV7.

Під час обшуків слідчі знайшли підготовлену Маліновим записку, яка була написана російською мовою і в якій він описав необхідність геостратегічної переорієнтації Болгарії на Росію та які заходи слід вжити для цього. Йшлося про "необхідну геополітичну переорієнтацію Болгарії або про те, що ми називаємо проєктом "Болгарія".

У документі також було описано, що геополітична переорієнтація Болгарії мала відбуватися на основі православ'я, слов'янської культури та традицій. Слід було діяти у п'яти ключових сферах - діяльність НУО, створення та обслуговування вебсайтів, створення власного телеканалу, аналітичного центру та створення партії.

Під час обшуків було також знайдено більше документів, які передбачають передачу акцій Vivacom, також згадувався російський банк ВТБ.

Він очолює громадських рух "Русофіли", який діє в Софії з 2003 року. Метою організації є "зміцнення дружби і співпраці між Болгарією і Росією".