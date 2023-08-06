Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов пояснив, що інформація про українських агентів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна паралізує роботу ворожої влади.

Джерело: Буданов у інтерв’ю болгарському телеканалу bTV

Деталі: Буданов пояснює, що у Путіна й так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації.

Але коли ГУР "констатує цей очевидний факт", у Росії починають проводити внутрішні перевірки, які "нічого не змінять". І це вигідно Україні.

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Пряма мова Буданова: "По-перше, вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають...

Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх...

Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця.

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Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу".

Нагадаємо: Буданов запевняв, що в оточенні Путіна є агенти, які співпрацюють з українською розвідкою.