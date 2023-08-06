Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Роман ПетренкоНеділя, 6 серпня 2023, 14:21
Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна
фото: УП

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов пояснив, що інформація про українських агентів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна паралізує роботу ворожої влади.

Джерело: Буданов у інтерв’ю болгарському телеканалу bTV

Деталі: Буданов пояснює, що у Путіна й так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації.

Але коли ГУР "констатує цей очевидний факт", у Росії починають проводити внутрішні перевірки, які "нічого не змінять". І це вигідно Україні.

Реклама:

Пряма мова Буданова: "По-перше, вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають...

Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх...

Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця.

ВІДЕО ДНЯ

Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу".

Нагадаємо: Буданов запевняв, що в оточенні Путіна є агенти, які співпрацюють з українською розвідкою.

Теми: БудановрозвідкаПутіншпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоНа острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Україна досягла "тактично значущого" прогресу в контрнаступі – NYT

Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків

В Одесі відкрили кілька пляжів

відеоСБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"

мапаУ Кривому Розі пролунали вибухи

Усі новини...
Буданов
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
Притула продає на аукціоні "карту Буданова" із розділеною Росією
Останні новини
21:25
Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів
21:01
відеоНа острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами
20:32
Україна досягла "тактично значущого" прогресу в контрнаступі – NYT
20:13
Польща розгорнула нове угруповання на кордоні з Білоруссю
19:43
фото, відеоУкраїнські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
19:22
Віцепрем’єр Британії: Штучний інтелект може мати більший вплив, ніж промислова революція
19:10
Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області – зведення Генштабу
19:00
У Росії заявили про атаку українського безпілотника в Бєлгородській області
18:38
НБУ збільшив продаж валюти з резервів до понад 469 мільйонів доларів
18:23
виправленоУкраїнська ППО вже збила 14 "Кинджалів" і понад 20 інших балістичних ракет – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: