Україна запропонувала ЄС правки в Угоді про асоціацію

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Вівторок, 5 листопада 2019, 20:48

Україна та ЄС готуються розширити Угоду про асоціацію, додавши в неї новий розділ, присвячений реформам у сфері юстиції.

Як повідомляє кореспондент "Європейьскої правди", про це за результатами переговорів у Брюсcелі заявив віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Ми підняли декілька ініціатив, які мають бути винесені на комісію Україна-ЄС. Йдеться про відкриття нового розділу в Угоді про асоціацію, присвяченого юстиції, поговорили про кроки, покликані поглибити нашу співпрацю в сфері енергетики. Також ми презентували план відкриття євроінтеграційних офісів у регіонах. Наші кроки отримали повне сприяння европейських колег", - розповів він.

Віцепремєр не став уточнювати, що саме увійде у новий розділ, посилаючись на конфеденцийний характер переговорів. "Наразі можу лише сказати, що ми йдемо за сценарієм, яким йшли із відкриттям нового розділу по енергетиці – від несприйняття в ЄС, до повної підтримки. Додам, що реформа юстиції важлива для нас тим, що це ті зміни, які матимуть безпосередній вплив на економічний розвиток",- додав Кулеба.

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Нагадаємо:

  • На 5-му засіданні Комітету асоціації Україна - ЄС, яке розпочалося 5 листопада в Брюсселі, обговорювали напрями подальшої європейської інтеграції України. Кулеба, відкриваючи засідання, назвав п'ять пріоритетів в цьому напрямі.

Теми: ЄС асоціація Україна


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