"Знову всі гроші віддають армії": СБУ і прикордонники не задоволені бюджетом 2020

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Середа, 6 листопада 2019, 13:16

Керівник СБУ Іван Баканов висловив незгоду з рішенням РНБО щодо розподілу коштів серед силових структур. Прикордонники також не задоволені.

Джерело: українська служба BBC.

Деталі: 2 листопада на нараді РНБО, як з’ясувало BBC, не всі керівники силових відомств були задоволені пропозиціями щодо фінансування на наступний рік.

Найбільшу незгоду з рішенням РНБО щодо розподілу коштів висловив керівник СБУ Іван Баканов. Він вступав у жорстку дискусію з міністром оборони Андрієм Загороднюком і намагався довести, що таке рішення несправедливе.

У коментарі журналістам Баканов підтвердив, що незадоволений таким фінансуванням, оскільки гроші є лише для зарплат, а на розвиток передбачили 5%.

"Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони", - сказав він.

У проєкті бюджету на спецслужбу передбачили майже 12 млрд гривень, це на 2 мільярди більше ніж минулого року. Але мінімальна потреба, за даними спецслужби, складає 15,5 млрд. Тобто СБУ не вистачає 3,5 млрд гривень, щоб прожити наступний рік і запустити реформу.

Прикордонна служба сподівалася у 2020 році прирівняти зарплати до рівня військових Збройних сил. Зазначається, що з цим проєктом бюджету це зробити нереально, сьогодні в зоні ООС прикордонник в середньому отримує на 7 тисяч гривень менше військового ЗСУ. З новим бюджетом ця різниця трохи зменшиться, але повністю її не подолати.

Що було раніше: В проєкті бюджету до першого читання уряд суттєво збільшив фінансування РНБО.

5 листопада під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що на наступний рік на національну безпеку та оборону передбачено видатки в розмірі 245,8 млрд грн.

Ці видатки порівняно з 2019 роком (212,0 млрд грн) збільшено на 33,8 млрд грн, або ж на 16%, та, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року, передбачено спрямувати: 135,5 млрд грн (3% ВВП) – на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) – на безпеку.

Нагадуємо:

  • В жовтні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що фінансування Державної прикордонної служби України в 2020 році на рівні бюджету 2019 року ставить відомство на межу виживання.

Теми: бюджет РНБО СБУ Прикордонна служба Збройні сили


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