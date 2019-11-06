За незаконною вирубкою затримали банду лісорубів

В Харківської області, під час масштабної вирубки лісу, викрито та затримано організовану злочинну групу.

Джерело: прокуратура Харківської області

За даними слідства, п`ять осіб на чолі з одним із підприємців Харкова протягом 2019 року ймовірно здійснювали масову вирубку лісу на території Зміївського району Харківськой області, використовуючи професійне обладнання (бензопили, спеціально обладнані вантажні автомобілі).

"У подальшому незаконно вирублений ліс зберігався та реалізовувався на території міста Харкова. Збитки, заподіяні державі діями зазначених осіб, оцінюються у понад 5 млн грн.",- повідомили в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру за фактом незаконної порубки дерев, їх незаконне перевезення зберігання та збут, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК України), а також про обрання запобіжних заходів.