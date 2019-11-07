Зеленський ветував закон "слуг народу" про перевірку держвиплат
Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію та моніторинг держвиплат.
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Наразі на сайті Ради немає тексту пропозицій президента.
В коментарі "Українській правді" нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що мова йде "про суто технічну проблему".
"Ми проголосували законопроект про верифікацію 17.10, а 18.10 Президент підписав закон про НАЗК, якому закон про верифікацію в окремій нормі протирічить. Мова не йде про вето, а про правки Президента, які потрібно врахувати", - сказав він.
Передісторія: Ініціатором цього законопроекту є голова фінансового комітету Ради, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.
Проэкт підтримали 249 народних депутатів. З них 228 – "слуги народу".
Законом пропонував ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.
Закон також врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації.