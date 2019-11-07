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Зеленський ветував закон "слуг народу" про перевірку держвиплат

Четвер, 7 листопада 2019, 15:02

Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію та моніторинг держвиплат.

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Наразі на сайті Ради немає тексту пропозицій президента.

В коментарі "Українській правді" нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що мова йде "про суто технічну проблему".

"Ми проголосували законопроект про верифікацію 17.10, а 18.10 Президент підписав закон про НАЗК, якому закон про верифікацію в окремій нормі протирічить. Мова не йде про вето, а про правки Президента, які потрібно врахувати", - сказав він.

Передісторія: Ініціатором цього законопроекту є голова фінансового комітету Ради, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Проэкт підтримали 249 народних депутатів. З них 228 – "слуги народу".

Законом пропонував ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Закон також врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації.

Українська правда
Теми: Зеленськийпенсіїзарплати
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