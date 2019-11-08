Новини 8 листопада: розведення у Петрівському, перемоги у Гаазі

Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада, суд ООН підтримав Україну у справі проти РФ щодо фінансування Росією тероризму — новини, які були актуальні 8 листопада.

Про розведення

Сьогодні зранку в штабі ООС повідомили, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

Пізніше спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік заявив, що розведення почнеться 9 листопада.

У ООС заявили, що бойовики зірвали розведення в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Про суд ООН

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ).

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва, призначивши на цю посаду Дмитра Нескоромного.

Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави у розмірі 100 млн грн залишив слідчий ізолятор.

Медіахолдинг олігарха Ріната Ахметова запустить інформаційний телеканал "Україна 24" з грудня 2019 року.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

Політична фракція "Голос" вважає, що Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію з вирішення військового конфлікту з Росією на Донбасі до посилення власних позицій.

У межах Київського міжнародного економічного форуму до України приїхав засновник Alibaba Group та найбагатша людина Китаю Джек Ма. Він вважає, що Україні варто удосконалити логістичну інфраструктуру, покриття інтернетом, систему платежів для розвитку електронної торгівлі та підприємництво.