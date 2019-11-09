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Туреччина готується висилати терористів на батьківщину

Субота, 9 листопада 2019, 03:27

Туреччина готується приступити до відправки на батьківщину бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".

Джерело: німецька газета BILD

Деталі: В турецьких в'язницях утримуються 1200 прихильників терористичної угруповання "Ісламська держава". Тільки в ході військової операції Туреччини до Сирії було затримано 287 бойовиків.

Пряма мова: Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу зазначив: "Ми ж сказали, що відправимо їх до вас назад. Ми приступимо до цього в понеділок".

Більше деталей: Тільки в тюрмах, які перебувають під контролем курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) сьогодні містяться десятки тисяч джихадистів разом з їх дружинами і дітьми, в тому числі особи, які мають громадянство країн ЄС.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ТуреччинаСиріятероризм
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