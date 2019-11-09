Туреччина готується висилати терористів на батьківщину
Субота, 9 листопада 2019, 03:27
Туреччина готується приступити до відправки на батьківщину бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".
Джерело: німецька газета BILD
Деталі: В турецьких в'язницях утримуються 1200 прихильників терористичної угруповання "Ісламська держава". Тільки в ході військової операції Туреччини до Сирії було затримано 287 бойовиків.
Пряма мова: Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу зазначив: "Ми ж сказали, що відправимо їх до вас назад. Ми приступимо до цього в понеділок".
Більше деталей: Тільки в тюрмах, які перебувають під контролем курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) сьогодні містяться десятки тисяч джихадистів разом з їх дружинами і дітьми, в тому числі особи, які мають громадянство країн ЄС.
Нагадаємо:
- Туреччина захопила сестру загиблого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді в північному сирійському місті Азаз.
Українська правда