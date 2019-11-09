Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС РФ прокоментувало рішення Суду ООН на користь України

Субота, 9 листопада 2019, 17:02

Росія сподівається, що при розгляді справи "Україна проти Росії" по суті Міжнародний суд ООН "залишить без задоволення всі українські претензії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН в повній мірі врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії", - сказано в заяві.

Рішення Суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи, зокрема і з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росії ще тільки належить представити свої контраргументи по суті спору", кажуть у Москві.

Напередодні Суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації попри заперечення останньої.

Докази щодо фінансування Росією тероризму в Україні та здійснення расової дискримінації в Криму, тепер будуть предметом розгляду на слуханнях по суті.

Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".

Теми: РосіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
У Грузії хочуть відкрити спільний з Росією університет
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: