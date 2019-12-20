Друг фігурантки справи Шеремета про "Градами по Києву": Це змонтували
Захист волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, привів у суд двох чоловіків, які фігурували на записах розмов, оприлюднених слідством.
Джерело: кореспондент "Української правди" з засідання суду
Деталі: На суд прийшли цивільний чоловік Кузьменко ("Ліси") – АТОвець Петро Киян ("Електрик"), та АТОвець Володимир Ульянов ("Марат"), із яким вона нібито обговорювала необхідність стріляти "Градами" по Києву.
За словами Кияна, його розмови з Кузьменко, оприлюдненні слідством, відбулись на початку листопада. Ульянов каже, що його розмови були ще в липні.
На підтримку Кузьменко прийшли кілька десятків друзів, зокрема, учасників АТО.
Пряма мова Кияна: "Всі ті тексти, які почули на брифінгу, це вирвані з контексту слова... Ця розмова жодного відношення не мала до справи Шеремета... Я не переховувався, ніхто мені підозри не вручав, ніхто мене на допит не викликав".
Пряма мова Ульянова: "Ми говорили зовсім про інше, ми говорили, що у нас вся Україна не готується до тієї агресії, яка буде з боку Росії... А ось ці ось фрази, вирвані з контексту, зманіпульовані... Їм просто цікаво було вирвати якісь фрази, змонтувати і видати це як підготовку до терористичного акту".
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Позиція "Української правди" щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- У травні 2017 року "Слідство.Інфо" оприлюднило фільм "Вбивство Павла", зроблений із представниками міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP. У ньому були нові деталі, пропущені слідством, – зокрема, виявлені за допомогою записів із камер відеоспостереження.
- Восени 2019 року слідство затримало Владислава та Інну Грищенків (чоловіка "Бучу" – 24 вересня на Волині, дружину "Пуму" – 5 листопада у Києві). Вони проходили у справі про невдалий замах в Івано-Франківській області на бізнесмена.
- Грищенко заявляв, що слідство пропонувало йому визнати себе винним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
- За даними слідства, саморобні вибухові пристрої, підкладені під автівки Павла Шеремета (липень 2016 року, Київ) й Михайла Чекурака (липень 2018 року, Косів) – майже ідентичні. А в вибухівці з Косова, яка не здетонувала, знайдено сліди ДНК обох Грищенків.
- 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють у справі Шеремета п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка (Riffmaster), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Слідство вважає, що Юлія Кузьменко (дитячий хірург і волонтерка) заклала вибухівку під авто Шеремета, а Андрій Антоненко (музикант Riffmaster, який числився у Силах спецоперацій ЗСУ), був організатором убивства і допоміг їй. Яну Дугарь (військового медика) підозрюють у фотографуванні камери відеоспостереження в районі вбивства Шеремета.
- Свою версію правоохоронці будують на непрямих доказах та висновках експертів, зокрема, щодо ходи фігурантів.
- Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Шеремета дестабілізацію ситуації в Україні.
- 14 грудня вночі Печерський райсуд Києва взяв Андрія Антоненка (Riffmaster) під варту без можливості внесення застави: його арештували на два місяці – до 8 лютого 2020 року.
- Юлію Кузьменко ("Лісу") Печерський суд також арештував до 8 лютого.
- Яну Дугарь суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
- Адвокати Кузьменко та Антоненка подали апеляції на їх арешт.
- Антоненко свою провину в убивстві Шеремета заперечує.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
- "Слідство.Інфо" вважає, що у розслідуванні вбивства журналіста Шеремета результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
- В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.