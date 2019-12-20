Друг фігурантки справи Шеремета про "Градами по Києву": Це змонтували

Захист волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, привів у суд двох чоловіків, які фігурували на записах розмов, оприлюднених слідством.

Джерело: кореспондент "Української правди" з засідання суду

Деталі: На суд прийшли цивільний чоловік Кузьменко ("Ліси") – АТОвець Петро Киян ("Електрик"), та АТОвець Володимир Ульянов ("Марат"), із яким вона нібито обговорювала необхідність стріляти "Градами" по Києву.

За словами Кияна, його розмови з Кузьменко, оприлюдненні слідством, відбулись на початку листопада. Ульянов каже, що його розмови були ще в липні.

На підтримку Кузьменко прийшли кілька десятків друзів, зокрема, учасників АТО.

Юлія Кузьменко у суді

Пряма мова Кияна: "Всі ті тексти, які почули на брифінгу, це вирвані з контексту слова... Ця розмова жодного відношення не мала до справи Шеремета... Я не переховувався, ніхто мені підозри не вручав, ніхто мене на допит не викликав".

Киян (праворуч) із адвокатом Добошем та екснардепкою Корчинською

Пряма мова Ульянова: "Ми говорили зовсім про інше, ми говорили, що у нас вся Україна не готується до тієї агресії, яка буде з боку Росії... А ось ці ось фрази, вирвані з контексту, зманіпульовані... Їм просто цікаво було вирвати якісь фрази, змонтувати і видати це як підготовку до терористичного акту".

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Позиція "Української правди" щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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