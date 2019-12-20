Друг фигурантки дела Шеремета о "Градами по Киеву": Это смонтировали

Защита волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с заседания суда

Детали: на суд пришли гражданский муж Кузьменко ("Лисы") – АТОшник Петр Киян ("Электрик"), и АТОшник Владимир Ульянов ("Марат"), с которым она якобы обсуждала необходимость стрелять "Градами" по Киеву.

По словам Кияна, его разговоры с Кузьменко, обнародованные следствием, состоялись в начале ноября. Ульянов говорит, что его разговоры были еще в июле.

В поддержку Кузьменко пришли несколько десятков друзей, в частности, участников АТО.

Юлия Кузьменко в суде

Прямая речь Кияна: "Все те тексты, которые услышали на брифинге, это вырванные из контекста слова... Этот разговор никакого отношения не имел к делу Шеремета... Я не скрывался, никто мне подозрение не вручал, никто меня на допрос не вызывал".

Киян (справа) с адвокатом Добошем и экс-нардепом Корчинской

Прямая речь Ульянова: "Мы говорили совсем о другом, мы говорили, что у нас вся Украина не готовится к той агрессии, которая будет со стороны России... А вот эти вот фразы, вырванные из контекста, сманипулированные... Им просто интересно было вырвать какие-то фразы, смонтировать и выдать это как подготовку к террористическому акту".

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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

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