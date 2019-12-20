Друг фигурантки дела Шеремета о "Градами по Киеву": Это смонтировали
Защита волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с заседания суда
Детали: на суд пришли гражданский муж Кузьменко ("Лисы") – АТОшник Петр Киян ("Электрик"), и АТОшник Владимир Ульянов ("Марат"), с которым она якобы обсуждала необходимость стрелять "Градами" по Киеву.
По словам Кияна, его разговоры с Кузьменко, обнародованные следствием, состоялись в начале ноября. Ульянов говорит, что его разговоры были еще в июле.
В поддержку Кузьменко пришли несколько десятков друзей, в частности, участников АТО.
Прямая речь Кияна: "Все те тексты, которые услышали на брифинге, это вырванные из контекста слова... Этот разговор никакого отношения не имел к делу Шеремета... Я не скрывался, никто мне подозрение не вручал, никто меня на допрос не вызывал".
Прямая речь Ульянова: "Мы говорили совсем о другом, мы говорили, что у нас вся Украина не готовится к той агрессии, которая будет со стороны России... А вот эти вот фразы, вырванные из контекста, сманипулированные... Им просто интересно было вырвать какие-то фразы, смонтировать и выдать это как подготовку к террористическому акту".
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Павла Шеремета (июль 2016 года, Киев) и Михаила Чекурака (июль 2018 года, Косов) – почти идентичны. А в не сдетонировавшей взрывчатке из Косова найдены следы ДНК обоих Грищенко.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает, что Юлия Кузьменко (детский хирург и волонтер) заложила взрывчатку под авто Шеремета, а Андрей Антоненко (музыкант Riffmaster, который числился в Силах спецопераций ВСУ), был организатором убийства и помог ей. Яну Дугарь (военного медика) подозревают в фотографировании камер видеонаблюдения в районе убийства Шеремета.
- Свою версию правоохранители строят на косвенных доказательствах и выводах экспертов, в частности, о походке фигурантов.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
- 14 декабря ночью Печерский райсуд Киева взял Андрея Антоненко (Riffmaster) под стражу без возможности внесения залога: он арестован на два месяца -–до 8 февраля 2020 года.
- Юлию Кузьменко ("Лису") Печерский суд тоже арестовал до 8 февраля.
- Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест.
- Адвокаты Кузьменко и Антоненко подали апелляции на их арест.
- Антоненко свою вину в убийстве Шеремета отрицает.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.