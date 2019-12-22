Зеленський у Парижі "відмовлявся" від розведення сил на Донбасі - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в ході "нормандської зустрічі" в Парижі президент України Володимир Зеленський повідомив, що "не може підтримати розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення".

Джерело: виступ Лаврова в ефірі російського "Першого каналу" 22 грудня, повідомляє прес-служба МЗС РФ

Дослівно: "...Була фраза про те, що нормандські лідери звертаються до Контактної групи з метою узгодити розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення. Ця фраза у цьому папері була узгоджена вже місяць назад".

"Зеленський досить жорстко заявив, що заклик до розведення сил по всій лінії зіткнення він підтримати не зможе. ...

"У Мінських угодах це поставлено як мета. Ми ж маємо рухатися до цієї мети. Президент Зеленський сказав, що він не може це підтримати, тому що це дуже віддалена мета, і розведення, яке вже відбулося в трьох пунктах - станиці Луганській, Петровському та золотому, зайняло у нього більше п'яти місяців, тому, якщо екстраполювати, розведення з такою швидкістю займе 7 або навіть 10 років. Тому він може погодитися лише на те, щоб "нормандський формат" закликав Контактну групу узгодити розведення ще в трьох точках".

Деталі: За словами Лаврова, на пропозицію президента РФ Володимира Путіна "записати, але паралельно із закликом "розвестися" в трьох точках давайте скажемо, що ми в принципі за те, щоб розведення сил і засобів відбулося по всій лінії зіткнення", також була "категоричний відмова".

Також Лавров заявив, що на засіданні Контактної групи, де обговорювали три нових ділянки, українська сторона запропонувала для розведення сил і засобів "три ділянки у чистому полі, де розведення ніякого впливу на безпеку людей, цивільної інфраструктури не має".

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