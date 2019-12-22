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Зеленский в Париже "отказывался" от разведения сил на Донбассе - Лавров

Воскресенье, 22 декабря 2019, 18:50
Зеленский в Париже отказывался от разведения сил на Донбассе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе "нормандской встречи" в Париже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "не может поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения".

Источник: выступление Лаврова в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ

Дословно: "... Была фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад".

"Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет. ... 

"В Минских соглашениях это поставлено как цель. Мы же должны двигаться к этой цели. Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах – станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет 7 или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы "нормандский формат" призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках". 

Детали: По словам Лаврова, на предложение президента  РФ Владимира Путина "записать, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения", последовал "категорический отказ".

Также Лавров заявил, что на заседании Контактной группы, где обсуждали три новых участка, украинская сторона предложила  для разведения сил и средств "три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет".  

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5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Напомним,

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
  • В ходе встречи в "нормандском формате" заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что лидеры "четверки" договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше.
  • На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".
  • После "Норманди" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона с самого начала саммита "нормандской четверки" в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ. 

Темы: Зеленскийнормандский форматОРДЛОРосcия
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