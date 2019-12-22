Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе "нормандской встречи" в Париже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "не может поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения".

Источник: выступление Лаврова в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ

Дословно: "... Была фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад".

"Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет. ...

"В Минских соглашениях это поставлено как цель. Мы же должны двигаться к этой цели. Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах – станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет 7 или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы "нормандский формат" призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках".

Детали: По словам Лаврова, на предложение президента РФ Владимира Путина "записать, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения", последовал "категорический отказ".

Также Лавров заявил, что на заседании Контактной группы, где обсуждали три новых участка, украинская сторона предложила для разведения сил и средств "три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет".

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