Путін поїде в анексований Крим відкривати залізничне сполучення з РФ

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Неділя, 22 грудня 2019, 20:49

Президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим для участі у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом.

Джерело: прес-служба Кремля

Деталі: Згідно з повідомленням, візит Путіна до Криму заплановано на понеділок, 23 грудня.

Дослівно: "Глава держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом, поспілкується з робітниками-мостовиками. Керівники галузі доповідатимуть президенту про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії".

Нагадаємо,

  • Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста, запустити рух поїздів мостом РФ планувала у 2019 році.
  • Будівництво велося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого права.
  • Будувати керченський міст допомагали сім компаній з ЄС.
  • У липні 2018 року ЄС запровадив санкції щодо шести компаній, які брали участь у будівництві Керченського моста.
  • У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста завдасть не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.
  • У зв'язку з будівництвом Україна готувала позов до РФ за збитки портів через Керченського моста.
  • У Мінінфраструктури України готували список санкцій для всіх компаній, що працюють на об'єктах будівництва моста.

Теми: Путін Крим санкції


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