Путін поїде в анексований Крим відкривати залізничне сполучення з РФ
Президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим для участі у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом.
Джерело: прес-служба Кремля
Деталі: Згідно з повідомленням, візит Путіна до Криму заплановано на понеділок, 23 грудня.
Дослівно: "Глава держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом, поспілкується з робітниками-мостовиками. Керівники галузі доповідатимуть президенту про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії".
Нагадаємо,
- Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста, запустити рух поїздів мостом РФ планувала у 2019 році.
- Будівництво велося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого права.
- Будувати керченський міст допомагали сім компаній з ЄС.
- У липні 2018 року ЄС запровадив санкції щодо шести компаній, які брали участь у будівництві Керченського моста.
- У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста завдасть не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.
- У зв'язку з будівництвом Україна готувала позов до РФ за збитки портів через Керченського моста.
- У Мінінфраструктури України готували список санкцій для всіх компаній, що працюють на об'єктах будівництва моста.