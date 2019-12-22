Путін поїде в анексований Крим відкривати залізничне сполучення з РФ

Президент РФ Володимир Путін відвідає анексований Крим для участі у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом.

Джерело: прес-служба Кремля

Деталі: Згідно з повідомленням, візит Путіна до Криму заплановано на понеділок, 23 грудня.

Дослівно: "Глава держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом, поспілкується з робітниками-мостовиками. Керівники галузі доповідатимуть президенту про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії".

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