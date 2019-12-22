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Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ

Воскресенье, 22 декабря 2019, 19:49
Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря. 

Дословно: "Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".

Напомним, 

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Темы: ПутинКрымсанкции
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