Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ
2137 просмотров
Воскресенье, 22 декабря 2019, 20:49
Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Источник: пресс-служба Кремля
Детали: Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.
Дословно: "Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".
powered by lun.ua