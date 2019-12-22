Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ
Воскресенье, 22 декабря 2019, 19:49
Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Источник: пресс-служба Кремля
Детали: Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.
Дословно: "Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".
Напомним,
- Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов по нему РФ планировала в 2019 году.
- Строительство моста велось с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.
- Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
- В июле 2018 года ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
- В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря. В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов из-за Керченского моста.
- В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.