Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.

Дословно: "Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".