Путин отправится в аннексированный Крым открывать железнодорожное сообщение с РФ

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 20:49

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря. 

Дословно: "Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России".

Темы: Путин Крым санкции


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