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Новини 5 грудня: Зеленський на обкладинці Time, інтерв’ю Єрмака

Четвер, 5 грудня 2019, 20:32
Новини 5 грудня: Зеленський на обкладинці Time, інтерв’ю Єрмака

Президент України вперше потрапив на обкладинку Time, у Зеленського готові відгородити Донбас стіною у разі провалу переговорів — новини, які були актуальні 5 грудня.

Про Time

Президент України вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time. Такої честі удостоївся Володимир Зеленський.

На обкладинці написано, що Зеленський опинився між Путіним і Трампом: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

Про Єрмака

Команда Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандського саміту — зміни стосуватимуться децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Також Єрмак заявив, що вони готові "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Директор Державного бюро Роман Труба заявив, що бюро готує ще одну підозру нардепу Петру Порошенку.

Двоє нардепів від "Слуги народу" побилися на ранковому засіданні Верховної Ради — Бужанський накинувся на Лероса через те, що той образив у чаті депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що Зеленський хоче відновлення відносин з РФ і миру в Україні.

Верховна Рада не змогла призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепку від "Слуги народа" Єлизавету Ясько.

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки — помічника народного депутата України, яку хотіли викрасти заради викупу 500 тисяч доларів.

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