Новини 5 грудня: Зеленський на обкладинці Time, інтерв’ю Єрмака

Президент України вперше потрапив на обкладинку Time, у Зеленського готові відгородити Донбас стіною у разі провалу переговорів — новини, які були актуальні 5 грудня.

Про Time

Президент України вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time. Такої честі удостоївся Володимир Зеленський.

На обкладинці написано, що Зеленський опинився між Путіним і Трампом: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

Про Єрмака

Команда Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандського саміту — зміни стосуватимуться децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Також Єрмак заявив, що вони готові "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що Зеленський хоче відновлення відносин з РФ і миру в Україні.

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