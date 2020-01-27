За ексшефа одеської поліції внесли півмільйонну заставу
За підозрюваного в розкраданні речових доказів колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна внесли заставу в розмірі 525 500 гривень.
Джерело: адвокат Микола Стоянов і Дмитро Головін у коментарі "Українській правді"
Пряма мова захисника: "Застава внесена третьою особою... Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута - навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду прямо прописав необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід у разі несплати застави (взяття під варту і утримання в слідчому ізоляторі), то це був єдиний вихід з ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги".
Деталі: Раніше Вищий антикорупційний суд змінив Головіну запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в 525,5 тисяч гривень. У той же день (17 січня) була подана апеляційна скарга на це рішення. Згідно із законом, відводиться три дні на розгляд скарги, але за даними Стоянова, один із суддів колегії, яка має розглядати, перебуває на лікарняному.
Заставу внесли на п'ятий день після рішення ВАКС. Адвокат відмовився уточнити, хто саме вніс кошти, посилаючись на таємницю слідства.
Сам Дмитро Головін також не став називати свого заставодавця на прохання УП, пославшись на ризик покарання за розголошення персональних даних.
Передісторія:
- 25 липня 2018 року правоохоронці затримали Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах. Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.
- Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість складає приблизно 50 мільйонів гривень.
- Слідство у справі Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко.
- Головіна та його заступника відправили під домашній арешт.
- 17 січня 2019 року Головіну змінили запобіжний захід. Згідно з рішенням, він зобов'язаний на першу вимогу прибувати до правоохоронців і до суду, не змінювати місце проживання, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.
- Захист просив узагалі скасувати запобіжний захід, наполягаючи, що Головін не ховається від слідства, не тікав із країни, добровільно бере участь у слідчих діях.