За экс-шефа одесской полиции внесен полумиллионный залог

За подозреваемого в хищении вещественных доказательств бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина внесен залог в размере 525 500 гривен.

Источник: адвокат Николай Стоянов и Дмитрий Головин в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь защитника: "Залог внесен третьим лицом.... Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неоплаты залога (заключение под стражу и помещение в следственный изолятор), то это был единственный выход из сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы".

Детали: Ранее Высший антикоррупционный суд изменил Головину меру пресечения с домашнего ареста на залог в 525,5 тысяч гривен. В тот же день (17 января) была подана апелляционная жалоба на это решение. По закону отводится три дня на рассмотрение жалобы, но по данным Стоянова, один из судей коллегии, которая должна рассматривать, находится на больничном.

Залог был внесен на пятый день после решения ВАКС. Адвокат отказался уточнить, кто именно внес средства, ссылаясь на тайну следствия.

Сам Дмитрий Головин также не стал называть своего залогодателя по просьбе УП, сославшись на риск наказания за разглашение персональных данных.

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