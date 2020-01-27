Убийство Гандзюк: суд Болгарии арестовал Левина
Суд болгарского города Бургас отправил под стражу на 40 дней подозреваемого в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).
Источник: hromadske со ссылкой на болгарское издание "Флагман"
Детали: Защита просила отпустить Левина под домашний арест с обязательством носить электронный браслет. У подозреваемого якобы серьезные проблемы со здоровьем – в Украине ему сделали четыре операции на сердце.
Издание сообщает, что Левин арендовал квартиру с женщиной украинского происхождения. По словам задержанного, у него не было документов, но ему удалось заключить договор об аренде жилья.
Прокурор настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей до экстрадиции в Украину, поскольку подозреваемый может скрыться.
Суд назначил Левину 40-дневный арест.
Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко. Украина уже работает над экстрадицией и надеется на ускоренную процедуру. Левина идентифицировали по отпечаткам пальцев.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.
- С декабря 2018 года Алексей Левин находится в розыске.