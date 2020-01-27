Убийство Гандзюк: суд Болгарии арестовал Левина

Суд болгарского города Бургас отправил под стражу на 40 дней подозреваемого в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Источник: hromadske со ссылкой на болгарское издание "Флагман"

Детали: Защита просила отпустить Левина под домашний арест с обязательством носить электронный браслет. У подозреваемого якобы серьезные проблемы со здоровьем – в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

Издание сообщает, что Левин арендовал квартиру с женщиной украинского происхождения. По словам задержанного, у него не было документов, но ему удалось заключить договор об аренде жилья.

Прокурор настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей до экстрадиции в Украину, поскольку подозреваемый может скрыться.

Суд назначил Левину 40-дневный арест.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко. Украина уже работает над экстрадицией и надеется на ускоренную процедуру. Левина идентифицировали по отпечаткам пальцев.

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