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МЗС і МОЗ радять не їхати в провінцію Хубей через загострення епідемії

Понеділок, 27 січня 2020, 21:31
МЗС і МОЗ радять не їхати в провінцію Хубей через загострення епідемії

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я радять громадянам України утриматися від поїздок до провінції Хубей та міста Ухань.

Джерело: МОЗ, МЗС

Деталі: Вказані заходи з безпеки пояснюють "загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного  коронавірусом 2019-nCoV".

Крім того, у відомствах нагадали, що випадки інфікування підтверджено на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Запроваджено карантин у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі).

Громадянам, які перебувають в Китаї, радять, зокрема, уникати контакту з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса. При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо),  мінімізувати контакти з людьми та невідкладно звернутися до медичного закладу.

Що передувало: Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що з 22 січня ризик нового коронавірусу 2019-nCoV на всесвітньому рівні залишається незмінним і оцінюється як "високий".

27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 80 осіб. Кількість інфікованих станом на 27 січня - 2794 осіб.

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Українська правда

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Теми: МЗСкоронавірусМОЗ
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