МИД и Минздрав советуют не ехать в провинцию Хубэй из-за обострения эпидемии

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Понедельник, 27 января 2020, 22:31

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения советуют гражданам Украины воздержаться от поездок в провинции Хубэй и город Ухань.

Источник: МОЗ, МИД

Детали: Указанные меры безопасности объясняют "обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV".

Кроме того, в ведомстве напомнили, что случаи инфицирования подтверждены на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Введен карантин в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби).

Гражданам, находящимся в Китае, советуют, в частности, избегать контакта с животными, посещения рынков по продаже мяса. При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.), минимизировать контакты с людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Что предшествовало: Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 22 января риск нового коронавируса 2019-nCoV на всемирном уровне остается неизменным и оценивается как "высокий".

27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.

Общее количество смертей от коронавируса составляет 80 человек. Количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Узнать больше: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Украинская правда
Темы: МИД коронавирус Минздрав


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