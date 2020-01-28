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Поліція хоче, щоб неосудний "мінер" мосту Метро заплатив за збитий коптер – адвокат

Вівторок, 28 січня 2020, 17:27
Експертиза визнала Белька неосудним

У справі обвинуваченого у неправдивому мінуванні мосту Метро та збройному хуліганстві Олексія Белька стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.

Джерело: адвокат Масі Найєм

Деталі: Найєм вказує, що судово-психіатрична експертиза, проведена завдяки Службі безпеки України, встановила, що Белько неосудний. Надалі прокурор планує направити до суду клопотання про застосування до Белька примусових заходів медичного характеру. Тобто він буде утримуватись у спеціалізованому закладі до вилікування (якщо суд задовольнить клопотання).

Водночас захисник обурюється ставленням Національної поліції, яка знаючи результати експертизи, подала цивільний позов в рамках кримінального про відшкодування збитого коптера.

Пряма мова: "Просять стягнути з Олексія майнову шкоду в розмірі 69 871 грн. за збитий коптер Dji inspire 1 pro. І це при тому, що 10 липня 2017 року коптер купили за 59 000 грн. Позов не задовільнять. Але ставлення до ветерана АТО – зрозуміле".

Що передувало: 20 січня Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Передісторія:

  • Увечері 18 вересня 2019 року озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.
  • "Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.
  • Через кілька годин Белька вдалося затримати. В результаті спецоперації ніхто не постраждав. Белька затримали з карабіном і помповою рушницею. Він влучив у дрон з помпової рушниці. Вибухівки при собі у ветерана не було. Одна з рушниць була зареєстрованою.
  • Бельку оголосили підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачає покарання від штрафу до побавлення волі до 8 років.
  • 20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав Бельку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Глава МВС Арсен Аваков заявляв про намір взяти Белька на поруки. Заставу так і небуло внесено.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка

Українська правда

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Теми: судКиїв
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