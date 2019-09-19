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Аваков показав допит "мінера" мосту. Хоче взяти його на поруки

Четвер, 19 вересня 2019, 15:10
Аваков показав допит мінера мосту. Хоче взяти його на поруки

Глава МВС Арсен Аваков має намір просити взяти на поруки ветерана ООС Олексія Белька, який 19 вересня "замінував" міст Метро в Києві.

Джерело: пост глав МВС Арсена Авакова в Facebook

Деталі: Аваков каже, що історія цього солдата - "спільна відповідальність". Міністр оприлюднив відео допиту підозрюваного. Белько каже, що опинився в нелюдських умовах і хотів звернути на себе увагу. Він зізнається, що не мав при собі вибухівки, але підтверджує, що був під дією наркотиків.

Пряма мова Белька: "Я перебуваю в стані наркотичного сп'яніння. Колов наркотики собі, шість днів не спав... Мені довелося жити на вулиці ... На міст виїхав, щоб нікому не нашкодити ... Побачивши хлопців з "КОРДа "відразу здався. Не збирався нічого підривати, підривати було нічого. У машині знаходилися мої особисті речі: документи, дві зареєстровані зброї: помпова рушниця Hatsan і самозарядний карабін Симонова...

"Я живу чесно, не порушую закон. Єдине, що хочу від життя: жити, сім'ю, і займатися улюбленою роботою - службі своїй Батьківщині - Україні. І повернути Крим швидше".

Пряма мова міністра: "Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" екс-старший сержант Олексій Белько зробив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків.. правда і це.. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж...

Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям" як він каже.. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта".

Деталі: За словами міністра, правоохоронці допоможуть Бельку пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново.

Не політизувати ситуацію закликає також адвокат Масі Найєм.

Пряма мова: "Стріляв він у відбійник, аби зупинити рух машин на мосту. Він не цілився в людей, що також підтверджують слідчі. Мотив його дій – привернути до себе увагу суспільства. Не треба політизувати дану подію. Він декілька разів вибачився перед усіма, хто вчора простояв в пробках через його дії".

UPD: Столична прокуратура повідомила Бельку про підозру за двома статтями ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня прокурори звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Всі деталі тут:  Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка

Передісторія:

  • Увечері 18 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
  • Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відеоз ним.
  • Слідчі столичної поліції кваліфікували подію як підготовку до теракту.
  • Пізніше з'ясувалося, що підірвати містпогрожує колишній військовий-кримчанин Олексій Белько.
  • Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. В решті решт зловмисника затримали.
  • Поліція вирішила не звинувачувати ветерана у підготовці теракту. Йому повідомили про підозру у хуліганствіі неправдивому повідомленні про мінування.

Українська правда

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Теми: КиївметрополіціяАваков
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