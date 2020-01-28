Полиция хочет, чтобы невменяемый "минер" моста Метро заплатил за сбитый коптер – адвокат

По делу обвиняемого в ложном минировании моста Метро и вооруженном хулиганстве Алексея Белько стороне защиты открыли материалы для ознакомления.

Источник: адвокат Маси Найем

Детали: Найем указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная благодаря Службе безопасности Украины, установила, что Белько невменяем. В дальнейшем прокурор планирует направить в суд ходатайство о применении к Белько принудительных мер медицинского характера. То есть он будет содержаться в специализированном учреждении до излечения (если суд удовлетворит ходатайство).

В то же время защитник возмущается отношением Национальной полиции, которая зная результаты экспертизы, подала гражданский иск в рамках уголовного о возмещении убытка за сбитый коптер.

Прямая речь: "Просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн. За сбитый коптер Dji inspire 1 pro. И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 000 грн. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятное".

Что предшествовало: 20 января Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

История вопроса:

Вечером 18 сентября 2019 года вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

Через несколько часов Белько удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белько был задержан с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.

Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.

20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Глава МВД Арсен Аваков заявлял о намерении взять Белько на поруки. Залог так и не был внесен.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника