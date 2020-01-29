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Головні новини вівторка і ночі: Зеленський-націоналіст, водій та російське кіно

Середа, 29 січня 2020, 07:00

В Росії заявили, що Зеленський все більше стає українським націоналістом, водій нахамив пасажирам автобуса за прохання вимкнути російське кіно — новини, які були актуальні 28 січня.

Про Зеленського-націоналіста

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму".

Про водія автобуса

Водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу, і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон. На знак протесту дівчата вийшли з автобуса.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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У зв’язку з поширенням короноавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ.

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Теми: Зеленський
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