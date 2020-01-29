Главные новости вторника и ночи: Зеленский-националист, водитель и российское кино

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Среда, 29 января 2020, 08:00

В России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом, водитель нахамил пассажирам автобуса за просьбу выключить российское кино — новости, которые были актуальны 28 января.

О Зеленском-националисте

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский все больше "погружается в идеи украинского национализма".

О водителе автобуса

Водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон. В знак протеста девушки вышли из автобуса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Общественная организация VoxUkraine и фактчекинговий проект VoxCheck составили рейтинг лжецов и манипуляторов 2019 года: крупнейшими лжецами стали Рабинович, Шуфрич, Качный, Тимошенко и Порошенко.

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI "откорректировать" свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу "L'Eredita", который заявил, что "малая Россия - второе название Украина".

В Офисе генпрокурора заявили, что заместитель директора ГБР Александр Бабиков защищал интересы Януковича в суде — раньше он говорил, что не имеет никакого отношения к беглому президенту.

В связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Президент Грузии не решилась поддержать новые санкции против РФ.

Темы: Зеленский


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