Главные новости вторника и ночи: Зеленский-националист, водитель и российское кино

В России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом, водитель нахамил пассажирам автобуса за просьбу выключить российское кино — новости, которые были актуальны 28 января.

О Зеленском-националисте

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский все больше "погружается в идеи украинского национализма".

О водителе автобуса

Водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон. В знак протеста девушки вышли из автобуса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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