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Україна не готова до епідемій – рейтинг країн

Середа, 29 січня 2020, 10:19
Україна не готова до епідемій – рейтинг країн

Україна не надто готова до можливих епідемій та пандемій, тож може мати певні проблеми з розробкою плану захисту від можливої атаки коронавірусу.

Джерело: стаття УП "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"

Деталі: Згідно рейтингом Global Health Security Index, готовність України боротися з епідеміями визначили як "нижче середнього" (38 балів зі 100).

Україна займає 94 позицію зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном.  

 

Найкраще готові до боротьби з епідеміями США (83,5 бали), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) та Канада (75,3). 

 

Китай, де наразі зафіксований спалах коронавірусу, посів у рейтингу 51 місце (48,2 бали).

Про те, як Україна готується до можливої появи китайського коронавірусу, читайте у статті УП: "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія: 

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • На 27 січня загальна кількість смертей від коронавірусу становила 80 осіб, а кількість інфікованих – 2794 особи. Але вже 28 січня кількість загиблих зросла щонайменше до 106 людей.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період – до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.
  • З 27 січня Китай повідомив, що припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні наразі не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Посольство України в КНР рекомендує українцям, які перебувають у Китаї, залишити країну у зв’язку з поширенням короноавірусу.

Українська правда

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Теми: Україназдоров'явірус
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