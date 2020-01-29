Україна не готова до можливих епідемій – рейтинг країн
Україна не надто готова до можливих епідемій та пандемій, тож може мати певні проблеми з розробкою плану захисту від можливої атаки коронавірусу.
Джерело: стаття УП "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"
Деталі: Згідно рейтингом Global Health Security Index, готовність України боротися з епідеміями визначили як "нижче середнього" (38 балів зі 100).
Україна займає 94 позицію зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном.
Найкраще готові до боротьби з епідеміями США (83,5 бали), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) та Канада (75,3).
Китай, де наразі зафіксований спалах коронавірусу, посів у рейтингу 51 місце (48,2 бали).
Про те, як Україна готується до можливої появи китайського коронавірусу, читайте у статті УП: "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"
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Передісторія:
- У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- На 27 січня загальна кількість смертей від коронавірусу становила 80 осіб, а кількість інфікованих – 2794 особи. Але вже 28 січня кількість загиблих зросла щонайменше до 106 людей.
- Новий коронавірус заразний в інкубаційний період – до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.
- З 27 січня Китай повідомив, що припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- В Україні наразі не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Посольство України в КНР рекомендує українцям, які перебувають у Китаї, залишити країну у зв’язку з поширенням короноавірусу.