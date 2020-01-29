Україна не надто готова до можливих епідемій та пандемій, тож може мати певні проблеми з розробкою плану захисту від можливої атаки коронавірусу.

Джерело: стаття УП "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"

Деталі: Згідно рейтингом Global Health Security Index, готовність України боротися з епідеміями визначили як "нижче середнього" (38 балів зі 100).

Україна займає 94 позицію зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном.

Найкраще готові до боротьби з епідеміями США (83,5 бали), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) та Канада (75,3).

Китай, де наразі зафіксований спалах коронавірусу, посів у рейтингу 51 місце (48,2 бали).

Про те, як Україна готується до можливої появи китайського коронавірусу, читайте у статті УП: "Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання"

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія: