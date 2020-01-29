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Украина не готова к эпидемиям – рейтинг стран

Среда, 29 января 2020, 10:19
Украина не готова к эпидемиям – рейтинг стран

Украина не слишком готова к возможным эпидемиям и пандемиям, поэтому может иметь определенные проблемы с разработкой плана защиты от возможной атаки коронавируса.

Источник: статья УП "Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования"

Детали: Согласно рейтингу Global Health Security Index, готовность Украины бороться с эпидемиями определили как "ниже среднего" (38 баллов из 100).

Украина находится на 94 позиции из 195 стран, наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном. 

 

Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3). 

 

Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

О том, как Украина готовится к возможному появлению китайского коронавируса, читайте в статье УП: "Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования".

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • По состоянию на 27 января общее количество смертей от коронавируса составляло 80 человек, а количество инфицированных – 2794 человека. Но уже 28 января количество погибших возросло по меньшей мере до 106 человек.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период – до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.
  • С 27 января Китай сообщил, что приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине пока не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Посольства Украины в Китае рекомендует украинцам, которые находятся в КНР, покинуть страну в связи с распространением короноавируса. 

Украинская правда

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Темы: Украиназдоровьевирус
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