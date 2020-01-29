Украина не слишком готова к возможным эпидемиям и пандемиям, поэтому может иметь определенные проблемы с разработкой плана защиты от возможной атаки коронавируса.

Источник: статья УП "Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования"

Детали: Согласно рейтингу Global Health Security Index, готовность Украины бороться с эпидемиями определили как "ниже среднего" (38 баллов из 100).

Украина находится на 94 позиции из 195 стран, наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном.

Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

О том, как Украина готовится к возможному появлению китайского коронавируса, читайте в статье УП: "Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования".

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