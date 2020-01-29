Справа "Золотого мандарина": одну підозрювану відпустили під заставу
Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу Олександру Володимирську, підозрювану у привласненні майна і відмиванні коштів у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл".
Джерело: пресслужба ВАКС, джерела УП у правоохоронних органах, "Центр протидії корупції" у Telegram
Дослівно ВАКС: "28 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваній у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл" у вигляді застави у сумі 630 600 гривень".
Деталі: У пред’явленій підозрі її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) ККУ.
За даними джерел УП, мова йде про Олександру Володимирську.
ЦПК повідомляє, що вона була довіреною особою екснардепа Георгія Логвинського і підписувала від імені компанії "Золотий Мандарин Ойл" угоди.
Прокурори просили для Володимирської тримання під вартою з можливістю внесення 5 мільйонів гривень застави.
Вони також розповіли у суді, що вона домовлялася з Логвинським та іншими фігурантами про те, як замітати сліди після схеми, намагалася довести, що діяла як адвокат.
Також прокурори зачитали переписку Володимирської і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької (Севостьянової), де вони обговорювали "куратора" Логвинського, та грудневу переписку з самим Логвинським, у якій той заспокоював Володимирську, що все вирішить.
Також співрозмовники УП повідомили, що до ВАКС надійшли документи на підозрювану Бернацьку, але наразі не визначений суддя, який їх розглядатиме.
Передісторія:
- 22 січня колишній уповноважений уряду в справах ЄСПЛ Борис Бабін заявив, що правоохоронці намагалися вручити йому підозру за ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- 23 січня джерела УП повідомили, що Офіс генпрокурора підписав підозри для екснардепа з Народного фронту Георгія Логвинського і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їм інкримінують крадіжку з держбюджету 54 мільйонів гривень.
- Вручити підозри прокурори не змогли, тому що фігуранти перебували за межами України – на Міжнародному економічному форумі у швейцарському Давосі.
- 27 січня Логвинський заявив, що підозру не отримував і що до вказаної у справі компанії ніякого стосунку не має.
- Йдеться про так звану "справу Золотого мандарину". У ній НАБУ розслідує можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень. За даними слідства, кошти виводились через компанію "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з колишнім нардепом Георгієм Логвинським.
- У 2015 році урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ (на той момент посаду обіймав Бабін) отримав від "Золотий мандарин ойл" пропозицію мирно врегулювати спір між цією компанією та "Київенерго". Пов'язана з Логвинським фірма пішла в ЄСПЛ через нібито борг на понад 38 мільйонів гривень.
- "Золотий мандарин ойл" запропонував мирне врегулювання, і Бабін, за даними слідства, на нього погодився.
- Слідство вважає, що урядовий уповноважений, "діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ "Київенерго" перед ТОВ "Золотий мандарин ойл" всупереч інтересам служби" одноосібно від імені уряду пообіцяв виплатити приватній фірмі борг.
- У зв'язку з "мирним врегулюванням спору" ЄСПЛ зняв справу з розгляду і зобов'язав Україну заплатити "Золотому мандарину". Після цього компанія отримала понад 54 мільйони гривень.
- У Мін'юсті стверджують, що законно виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини.
- У свою чергу "Золотий мандарин" використав гроші не для погашення своєї 700-мільйонної заборгованості перед Родовід Банком і не для своєї господарської діяльності, а нібито перевів на рахунки пов'язаних фізичних осіб та, ймовірно, фіктивних фірм.
- Вже у 2019 році голова САП Назар Холодницький забрав справу "Золотого мандарина" у прокурора Сергія Козачини. За його словами, прокурор нібито затягував розслідування.
- Однак, за словами джерела УП, рішення Холодницького пов’язане з оголошенням Козачиною підозр "трьом особам з орбіти Логвинського" і скеруванням їхніх справ до суду. У перспективі можливим було оголошення підозри також самому депутату Логвинському.