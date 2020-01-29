Справа "Золотого мандарина": одну підозрювану відпустили під заставу

Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу Олександру Володимирську, підозрювану у привласненні майна і відмиванні коштів у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл".

Джерело: пресслужба ВАКС, джерела УП у правоохоронних органах, ​​"Центр протидії корупції" у Telegram

Дослівно ВАКС: "28 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваній у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл" у вигляді застави у сумі 630 600 гривень".

Деталі: У пред’явленій підозрі її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) ККУ.

За даними джерел УП, мова йде про Олександру Володимирську.

​​ЦПК повідомляє, що вона була довіреною особою екснардепа Георгія Логвинського і підписувала від імені компанії "Золотий Мандарин Ойл" угоди.



Прокурори просили для Володимирської тримання під вартою з можливістю внесення 5 мільйонів гривень застави.

Вони також розповіли у суді, що вона домовлялася з Логвинським та іншими фігурантами про те, як замітати сліди після схеми, намагалася довести, що діяла як адвокат.

Також прокурори зачитали переписку Володимирської і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької (Севостьянової), де вони обговорювали "куратора" Логвинського, та грудневу переписку з самим Логвинським, у якій той заспокоював Володимирську, що все вирішить.

Також співрозмовники УП повідомили, що до ВАКС надійшли документи на підозрювану Бернацьку, але наразі не визначений суддя, який їх розглядатиме.

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