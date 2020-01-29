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Дело "Золотого мандарина": одну подозреваемую отпустили под залог

Среда, 29 января 2020, 12:32
Дело Золотого мандарина: одну подозреваемую отпустили под залог
Фото ЦПК

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог Александру Володимирскую, подозреваемую в присвоении имущества и отмывании средств в деле компании "Золотой Мандарин Ойл".

Источник: пресс-служба ВАКС, источники УП в правоохранительных органах, "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Дословно ВАКС: "28 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения подозреваемой по делу компании "Золотой Мандарин Ойл" в виде залога в сумме 630 тысяч 600 гривен".

Детали: В предъявленном подозрении ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УК.

По данным источников УП, речь идет об Александре Володимирской.

ЦПК сообщает, что она была доверенным лицом экс-нардепа Георгия Логвинского и подписывала от имени компании "Золотой Мандарин Ойл" сделки.

Прокуроры просили для Володимирской содержание под стражей с возможностью внесения 5 миллионов гривен залога.

Они также рассказали в суде, что она договаривалась с Логвинским и другими фигурантами о том, как заметать следы после схемы, пыталась доказать, что действовала как адвокат.

Также прокуроры зачитали переписку Володимирской и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой (Севостьяновой), где они обсуждали "куратора" Логвинского, и декабрьскую переписку с самим Логвинским, в которой тот успокаивал Володимирскую, что все решит.

Также собеседники УП сообщили, что в ВАКС поступили документы на подозреваемую Бернацкую, но пока не определен судья, который будет их рассматривать.

Предыстория:

  • 22 января бывший уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин заявил, что правоохранители пытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
  • 23 января источники УП сообщили, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экс-нардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллионов гривень.
  • Вручить подозрения фигурантам прокуроры не смогли, потому что они находятся за пределами Украины – на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
  • 27 января Логвинский заявил, что подозрение не получал и к названной в деле компании "никакого отношения не имеет".  
  • Речь идет о так называемом "деле Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.
  • В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотой мандарин ойл" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга на более чем 38 миллионов гривень.
  • "Золотой мандарин ойл" предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на это согласился.
  • Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы" единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.
  • В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривень.
  • В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.
  • В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.
  • Уже в 2019 году глава САП Назар Холодницкий забрал дело "Золотого мандарина" у прокурора Сергея Козачины. По его словам, прокурор якобы затягивал расследование.
  • Однако, по словам источника УП, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный судМинюсткоррупция
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