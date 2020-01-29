Дело "Золотого мандарина": одну подозреваемую отпустили под залог

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог Александру Володимирскую, подозреваемую в присвоении имущества и отмывании средств в деле компании "Золотой Мандарин Ойл".

Источник: пресс-служба ВАКС, источники УП в правоохранительных органах, "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Дословно ВАКС: "28 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения подозреваемой по делу компании "Золотой Мандарин Ойл" в виде залога в сумме 630 тысяч 600 гривен".

Детали: В предъявленном подозрении ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УК.

По данным источников УП, речь идет об Александре Володимирской.

ЦПК сообщает, что она была доверенным лицом экс-нардепа Георгия Логвинского и подписывала от имени компании "Золотой Мандарин Ойл" сделки.

Прокуроры просили для Володимирской содержание под стражей с возможностью внесения 5 миллионов гривен залога.

Они также рассказали в суде, что она договаривалась с Логвинским и другими фигурантами о том, как заметать следы после схемы, пыталась доказать, что действовала как адвокат.

Также прокуроры зачитали переписку Володимирской и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой (Севостьяновой), где они обсуждали "куратора" Логвинского, и декабрьскую переписку с самим Логвинским, в которой тот успокаивал Володимирскую, что все решит.

Также собеседники УП сообщили, что в ВАКС поступили документы на подозреваемую Бернацкую, но пока не определен судья, который будет их рассматривать.