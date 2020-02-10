Уряд готує санкції проти РФ за напад на українських моряків у Чорному морі
Міністерство ветеранів підготувало санкції проти росіян, які брали участь у нападі на українських моряків у Чорному морі та у судилищі над ними.
Джерело: пресслужба Мінветеранів
Деталі: Спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували проєкт розпорядження про застосування санкцій проти кількох десятків російських військових і так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів", які організували судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
Як повідомляється, фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України, які були взяті в полон російськими силовиками 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.
Проєкт розпорядження про санкції направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження, документ буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України і, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій.
Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля
Нагадаємо:
- Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопилиукраїнські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпуститизахоплених моряків.
- У Кремлі заявили, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконуватийого наказ.
- 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.