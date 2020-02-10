Уряд готує санкції проти РФ за напад на українських моряків у Чорному морі

Міністерство ветеранів підготувало санкції проти росіян, які брали участь у нападі на українських моряків у Чорному морі та у судилищі над ними.

Джерело: пресслужба Мінветеранів

Деталі: Спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували проєкт розпорядження про застосування санкцій проти кількох десятків російських військових і так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів", які організували судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Як повідомляється, фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України, які були взяті в полон російськими силовиками 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Проєкт розпорядження про санкції направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження, документ буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України і, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій.

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