Правительство готовит санкции против РФ за нападение на украинских моряков в Черном море

Министерство ветеранов подготовило санкции против россиян, участвовавших в нападении на украинских моряков в Черном море и в судилище над ними.

Источник: пресс-служба Минветеранов

Детали: Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков российских военных и так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые организовали судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщается, специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, которые были взяты в плен российскими силовиками 25 ноября 2018 в Керченском проливе.

Проект розпорядження о санкциях направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, документ будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.

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