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Правительство готовит санкции против РФ за нападение на украинских моряков в Черном море

Понедельник, 10 февраля 2020, 10:14
Правительство готовит санкции против РФ за нападение на украинских моряков в Черном море

Министерство ветеранов подготовило санкции против россиян, участвовавших в нападении на украинских моряков в Черном море и в судилище над ними.

Источник: пресс-служба Минветеранов

Детали: Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков российских военных и так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые организовали судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщается, специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, которые были взяты в плен российскими силовиками 25 ноября 2018 в Керченском проливе.

Проект розпорядження о санкциях направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, документ будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.

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Предыстория:

  • Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватилиукраинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинениепо ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпуститьзахваченных моряков. 
  • В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываютсявыполнять его приказ. 
  • 7 сентября 2019 года в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Керченский проливсанкцииРосcияМВОТ
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