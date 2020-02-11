П’ятьох українців перевіряють на коронавірус – Скалецька

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні перевіряють 5 громадян на наявність коронавірусу 2019-nCoV.

Джерело: брифінг Скалецької

Пряма мова: "На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми маємо з ними постійний телефонний зв’язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Наразі є три особи, котрі повернулися з Китаю, котрі звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб з ними взято дослідні матеріали для обстеження та дослідження. Тобто на сьогодні (11 лютого) є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус".

Що було раніше: Попередньо 11 лютого Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. Тим, хто не погодиться на карантин, відмовлять в евакуації.

Громадян України, яких евакуюють із Уханю, планують розмістити у закладі санаторно-курортного типу в Київській області.

Українці перед евакуацією мають дати письмову згоду на карантин в Україні. Наразі таку згоду дала 51 особа.

Чертерним рейсом в Ухань полетить 16 членів екіпажу, в Києві українців будуть перевозити 2-ма спецавтобусами.

Ці 18 осіб (16 членів екіпажу літака і 2 водії автобусів) також змушені будуть залишитися на карантин.

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