П’ятьох українців перевіряють на коронавірус – Скалецька
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні перевіряють 5 громадян на наявність коронавірусу 2019-nCoV.
Джерело: брифінг Скалецької
Пряма мова: "На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми маємо з ними постійний телефонний зв’язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Наразі є три особи, котрі повернулися з Китаю, котрі звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб з ними взято дослідні матеріали для обстеження та дослідження. Тобто на сьогодні (11 лютого) є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус".
Що було раніше: Попередньо 11 лютого Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. Тим, хто не погодиться на карантин, відмовлять в евакуації.
Громадян України, яких евакуюють із Уханю, планують розмістити у закладі санаторно-курортного типу в Київській області.
Українці перед евакуацією мають дати письмову згоду на карантин в Україні. Наразі таку згоду дала 51 особа.
Чертерним рейсом в Ухань полетить 16 членів екіпажу, в Києві українців будуть перевозити 2-ма спецавтобусами.
Ці 18 осіб (16 членів екіпажу літака і 2 водії автобусів) також змушені будуть залишитися на карантин.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей, успішно побороли захворювання 4059 осіб. Підтверджених випадків зараження вже 43108. Серед них - 2 українців.