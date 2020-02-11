П’ятьох українців перевіряють на коронавірус – Скалецька

2257 переглядів
Вівторок, 11 лютого 2020, 10:35

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні перевіряють 5 громадян на наявність коронавірусу 2019-nCoV.

Джерело: брифінг Скалецької

Пряма мова: "На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми маємо з ними постійний телефонний зв’язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Наразі є три особи, котрі повернулися з Китаю, котрі звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб з ними взято дослідні матеріали для обстеження та дослідження. Тобто на сьогодні (11 лютого) є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус".

Що було раніше: Попередньо 11 лютого Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. Тим, хто не погодиться на карантин, відмовлять в евакуації.

Громадян України, яких евакуюють із Уханю, планують розмістити у закладі санаторно-курортного типу в Київській області.

Українці перед евакуацією мають дати письмову згоду на карантин в Україні. Наразі таку згоду дала 51 особа.

Чертерним рейсом в Ухань полетить 16 членів екіпажу, в Києві українців будуть перевозити 2-ма спецавтобусами. 

Ці 18 осіб (16 членів екіпажу літака і 2 водії автобусів) також змушені будуть залишитися на карантин. 

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей, успішно побороли захворювання 4059 осіб. Підтверджених випадків зараження вже 43108. Серед них - 2 українців.

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус вірус Україна МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус може охопити 60% населення – епідеміолог 11 лютого 2020, 10:33
Головні новини понеділка і ночі: коронавірус в українців, арешти на Закарпатті 11 лютого 2020, 08:00
Українцям, які не погодяться на карантин, відмовлять в евакуації 10 лютого 2020, 15:33
Усі новини
Головні новини
Богдан заявив, що тепер "кожен сам за себе"
До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський
Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України
Усі новини
соціум

Чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам

дослідження

Люди не люблять розмірковувати

Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку