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Пять украинцев проверяют на коронавирус – Скалецкая

Вторник, 11 февраля 2020, 09:35
Пять украинцев проверяют на коронавирус – Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине проверяют 5 граждан на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Источник: брифинг Скалецкой

Прямая речь: "На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, возвращающихся из Китая. У нас с ними постоянная телефонная связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц с ними взято исследовательские материалы для обследования и исследования. То есть на сегодня (11 февраля) у нас есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус".

Что было раньше: Предварительно 11 февраля Украина направит специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев, который эвакуирует украинцев из китайской провинции Хубэй, где распространяется коронавирус. Тем, кто не согласится на карантин, откажут в эвакуации.

Граждан Украины, которых эвакуируют из Уханя, планируют разместить в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области.

Украинцы перед эвакуацией должны дать письменное согласие на карантин в Украине. Сейчас такое согласие дал 51 человек.

Чертерним рейсом в Ухань полетит 16 членов экипажа, в Киеве украинцев будут перевозить 2-мя спецавтобусами.

Эти 18 человек (16 членов экипажа и 2 водителя автобусов) также вынуждены будут остаться на карантин.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 1018 человек, успешно побороли заболевания 4059 человек. Подтвержденных случаев заражения уже 43108. Среди них - 2 украинцев.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: коронавирусвирусУкраинаМинздрав
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