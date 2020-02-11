Прослушка Гончарука: журналіст "1+1", у якого були обшуки, розповів свою версію
Вівторок, 11 лютого 2020, 18:28
Журналіст програми "Секретні матеріали" каналу "1+1" Денис Данько, якому приписують запис "плівок" Олексія Гончарука, припускає, що прем’єр-міністра записали на телефон, а потім цей файл загубили або продали.
Джерело: Денис Данько у коментарі Детектор Медіа
Пряма мова: "Як на мене, запис було здійснено на телефон когось із присутніх на цій зустрічі. А потім загублено або продано".
Деталі: За словами журналіста, обшуки у нього вдома працівники СБУ проводили "поверхнево".
Вилучили, зокрема, домашній ноутбук, але не забрали робочий та старі телефони: "На них же теоретично могли бути докази моєї причетності до цієї справи. Таке вибіркове вилучення девайсів наштовхує на думку, що ці обшуки просто показуха".
Передісторія:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці" і каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба їх пояснювати.
- 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 у Києві.
- СБУ також провела обшуки у помешканнях трьох співробітників телеканалу "1+1" - журналіста Євгена Куксіна, редактора Дениса Данька та колишнього співробітника Олександра Низовцева.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що записи завантажили в Інтернет з техніки в редакції програми Дубінського "Гроші".