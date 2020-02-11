Прослушка Гончарука: журналіст "1+1", у якого були обшуки, розповів свою версію

Журналіст програми "Секретні матеріали" каналу "1+1" Денис Данько, якому приписують запис "плівок" Олексія Гончарука, припускає, що прем’єр-міністра записали на телефон, а потім цей файл загубили або продали.

Джерело: Денис Данько у коментарі Детектор Медіа

Пряма мова: "Як на мене, запис було здійснено на телефон когось із присутніх на цій зустрічі. А потім загублено або продано".

Деталі: За словами журналіста, обшуки у нього вдома працівники СБУ проводили "поверхнево".

Вилучили, зокрема, домашній ноутбук, але не забрали робочий та старі телефони: "На них же теоретично могли бути докази моєї причетності до цієї справи. Таке вибіркове вилучення девайсів наштовхує на думку, що ці обшуки просто показуха".

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