Прослушка Гончарука: журналіст "1+1", у якого були обшуки, розповів свою версію

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Вівторок, 11 лютого 2020, 19:28

Журналіст програми "Секретні матеріали" каналу "1+1" Денис Данько, якому приписують запис "плівок" Олексія Гончарука, припускає, що прем’єр-міністра записали на телефон, а потім цей файл загубили або продали.

Джерело: Денис Данько у коментарі Детектор Медіа

Пряма мова: "Як на мене, запис було здійснено на телефон когось із присутніх на цій зустрічі. А потім загублено або продано".

Деталі: За словами журналіста, обшуки у нього вдома працівники СБУ проводили "поверхнево". 

Вилучили, зокрема, домашній ноутбук, але не забрали робочий та старі телефони: "На них же теоретично могли бути докази моєї причетності до цієї справи. Таке вибіркове вилучення девайсів наштовхує на думку, що ці обшуки просто показуха".

Передісторія:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці" і каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба їх пояснювати.
  • 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 у Києві.
  • СБУ також провела обшуки у помешканнях трьох співробітників телеканалу "1+1" - журналіста Євгена Куксіна, редактора Дениса Данька та колишнього співробітника Олександра Низовцева.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що записи завантажили в Інтернет з техніки в редакції програми Дубінського "Гроші".

Теми: прослуховування Гончарук обшуки ЗМІ


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