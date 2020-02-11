Прослушка Гончарука: журналист "1+1", у которого были обыски, рассказал свою версию
Журналист программы "Секретные материалы" канала "1+1" Денис Данько, которому приписывают запись "пленок" Алексея Гончарука, предполагает, что премьер-министра записали на телефон, а потом этот файл потеряли или продали.
Источник: Денис Данько в комментарии Детектор Медиа
Прямая речь: "Как по мне, запись была осуществлена на телефон кого-то из присутствующих на этой встрече. А потом потеряна или продана".
Детали: По словам журналиста, обыски у него дома сотрудники СБУ проводили "поверхностно".
Изъяли, в частности, домашний ноутбук, но не забрали рабочий и старые телефоны: "На них теоретически могли быть доказательства моей причастности к этому делу. Такое выборочное изъятие девайсов наталкивает на мысль, что эти обыски просто показуха".
Предыстория:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике" и говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" – и ему надо их объяснять.
- 5 февраля прошли обыски в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.
- СБУ также провела обыски в помещениях трех сотрудников телеканала "1+1" – журналиста Евгения Куксина, редактора Дениса Данько и бывшего сотрудника Александра Низовцева.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что записи были загружены в Интернет с помощью техники в редакции программы Дубинского "Гроші".