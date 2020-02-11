Прослушка Гончарука: журналист "1+1", у которого были обыски, рассказал свою версию

Журналист программы "Секретные материалы" канала "1+1" Денис Данько, которому приписывают запись "пленок" Алексея Гончарука, предполагает, что премьер-министра записали на телефон, а потом этот файл потеряли или продали.

Источник: Денис Данько в комментарии Детектор Медиа

Прямая речь: "Как по мне, запись была осуществлена на телефон кого-то из присутствующих на этой встрече. А потом потеряна или продана".

Детали: По словам журналиста, обыски у него дома сотрудники СБУ проводили "поверхностно".

Изъяли, в частности, домашний ноутбук, но не забрали рабочий и старые телефоны: "На них теоретически могли быть доказательства моей причастности к этому делу. Такое выборочное изъятие девайсов наталкивает на мысль, что эти обыски просто показуха".

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