Новий голова Офісу президента поки не планує ротації
Середа, 12 лютого 2020, 10:11
Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак поки що не планує змінювати своїх підлеглих.
Джерело: Єрмак на короткому брифінгу для ЗМІ
Пряма мова: "Я така людина, яка налаштована на плідну колективну ефективну роботу. Тільки один день минув. Я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що у мене в планах когось змінювати або проводити якісь ротації немає".
Передісторія:
- 10 лютого Андрій Богдан подав у відставку з посади керівника Офісу президента.
- 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака. Президент пояснив, що конфлікти заважають працювати – тому доводиться когось втрачати.
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