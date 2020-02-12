Новий голова Офісу президента поки не планує ротації

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак поки що не планує змінювати своїх підлеглих.

Джерело: Єрмак на короткому брифінгу для ЗМІ

Пряма мова: "Я така людина, яка налаштована на плідну колективну ефективну роботу. Тільки один день минув. Я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що у мене в планах когось змінювати або проводити якісь ротації немає".

Передісторія:

10 лютого Андрій Богдан подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака. Президент пояснив, що конфлікти заважають працювати – тому доводиться когось втрачати.

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