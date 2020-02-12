Новый глава Офиса президента пока не планирует ротации

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак пока не планирует менять своих подчиненных.

Источник: Ермак на коротком брифинге для СМИ

Прямая речь: "Я такой человек, который настроен на плодотворное коллективную эффективную работу. Только один день прошел. Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока у меня в планах кого-то менять или проводить какие-то ротации нет".

Предыстория:

10 февраля Андрей Богдан подал в отставку с поста руководителя Офиса президента.

11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака. Президент пояснил, что конфликты мешают работать – поэтому приходится кого-то терять.

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