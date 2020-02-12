Нардепу Федине вручили подозрение за "угрозы президенту"

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Источник: "Украинская правда", "Укринформ" со ссылкой на пресс службу партии "Европейская солидарность", Государственное бюро расследований

Прямая речь Федины: "По результатам вручения имею повестку на допрос... Никто не собирается бежать, никто не собирается прятаться. Украина у нас одна – и мы будем за нее бороться... Президент Зеленский, попробуй услышать людей, которым не безразлично.

Что до ГБР: пока не будут расследованы записи Трубы, я считаю это учреждение неполноправными в этом государстве...

Мне инкриминируют угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы", "а знаешь, там разрываются гранаты", "а бездумно ездить на передовую в белой или голубой рубашке". Вы знаете, что мои слова – это правда. Это даже не угрозы, не предупреждение и не предостережение – это реальность... За реальность не наказывают.

У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление и словопреступление – а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю".

Дословно "Европейская солидарность": "София Федина сказала, что подозрение ей вручили, формулировка такая же, как у волонтера Маруси Зверобой".

Детали: Это первый случай вручения подозрения народному депутату после отмены депутатской неприкосновенности, который уже не требовал разрешения Верховной Рады.

Госбюро расследований сообщило, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили нардепу о "подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью" (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УКУ).

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

12 февраля депутат София Федина пришла в Государственное бюро расследований для получения подозрения, под ГБР в ее поддержку собрались однопартийцы и другие неравнодушные. Они выкрикивали: "Зе, не бойся".

Федина назвала нонсенсом, что пострадавшим назван главнокомандующий страны, что президент испугался двух женщин.

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