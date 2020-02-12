Нардепу Федине вручили подозрение за "угрозы президенту"
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила сообщение о подозрении в Государственном бюро расследований.
Источник: "Украинская правда", "Укринформ" со ссылкой на пресс службу партии "Европейская солидарность"
Прямая речь Федины: "По результатам вручения имею повестку на допрос... Никто не собирается бежать, никто не собирается прятаться. Украина у нас одна – и мы будем за нее бороться... Президент Зеленский, попробуй услышать людей, которым не безразлично.
Что до ГБР: пока не будут расследованы записи Трубы, я считаю это учреждение неполноправными в этом государстве...
Мне инкриминируют угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы", "а знаешь, там разрываются гранаты", "а бездумно ездить на передовую в белой или голубой рубашке". Вы знаете, что мои слова – это правда. Это даже не угрозы, не предупреждение и не предостережение – это реальность... За реальность не наказывают.
У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление и словопреступление – а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю".
Дословно "Европейская солидарность": "София Федина сказала, что подозрение ей вручили, формулировка такая же, как у волонтера Маруси Зверобой".
Детали: Это первый случай вручения подозрения народному депутату после отмены депутатской неприкосновенности, который уже не требовал разрешения Верховной Рады.
12 февраля депутат София Федина пришла в Государственное бюро расследований для получения подозрения, под ГБР в ее поддержку собрались однопартийцы и другие неравнодушные. Они выкрикивали: "Зе, не бойся".
Федина назвала нонсенсом, что пострадавшим назван главнокомандующий страны, что президент испугался двух женщин.
Предыстория:
- София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
- 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
- На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.