Нардепу Федине вручили подозрение за "угрозы президенту"

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Среда, 12 февраля 2020, 14:37

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила сообщение о подозрении в Государственном бюро расследований.

Источник: "Украинская правда", "Укринформ" со ссылкой на пресс службу партии "Европейская солидарность"

Прямая речь Федины: "По результатам вручения имею повестку на допрос... Никто не собирается бежать, никто не собирается прятаться. Украина у нас одна – и мы будем за нее бороться... Президент Зеленский, попробуй услышать людей, которым не безразлично.

Что до ГБР: пока не будут расследованы записи Трубы, я считаю это учреждение неполноправными в этом государстве...

Мне инкриминируют угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы", "а знаешь, там разрываются гранаты", "а бездумно ездить на передовую в белой или голубой рубашке". Вы знаете, что мои слова – это правда. Это даже не угрозы, не предупреждение и не предостережение – это реальность... За реальность не наказывают.

У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление и словопреступление – а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю".

Дословно "Европейская солидарность": "София Федина сказала, что подозрение ей вручили, формулировка такая же, как у волонтера Маруси Зверобой".

Детали: Это первый случай вручения подозрения народному депутату после отмены депутатской неприкосновенности, который уже не требовал разрешения Верховной Рады.

12 февраля депутат София Федина пришла в Государственное бюро расследований для получения подозрения, под ГБР в ее поддержку собрались однопартийцы и другие неравнодушные. Они выкрикивали: "Зе, не бойся".

Федина назвала нонсенсом, что пострадавшим назван главнокомандующий страны, что президент испугался двух женщин.

Предыстория:

  • София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
  • 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
  • На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.

Темы: Федина Зеленский ГБР


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