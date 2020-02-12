"Батьківщина", стурбована землею, зареєструвала законопроєкт про лобістів

На розгляд Верховній Раді подано проєкт закону про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яку цитує пресслужба партії

Деталі: Ініціатором законопроєкту №3059 є Юлія Тимошенко та нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Тексту закону, який 11 лютого було передано на розгляд та одержано ВР, у відкритому доступі наразі немає.

Як заявила Тимошенко, документ підготовано на основі американського закону про розкриття лобістської діяльності та адаптовано до українських реалій.

Пряма мова Тимошенко: "Проєкт закону передбачає створення єдиного відкритого реєстру лобістів – кожен, хто взяв гроші за лобізм, особливо з-за кордону, має прозвітувати, за що він їх отримав".

"Лобіст зобов’язаний зареєструватися сам та реєструвати кожен свій контракт; чиновник отримує право поцікавитися у кожного свого відвідувача, чи не є він лобістом".

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Довідково: Лобізм - цілеспрямований легальний вплив на органи влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб з боку особи, організації чи групи з метою закріплення інтересів третіх осіб у рішеннях, які ухвалюються зазначеними органами / посадовими особами.

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