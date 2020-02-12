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"Батьківщина", стурбована землею, зареєструвала законопроєкт про лобістів

Середа, 12 лютого 2020, 17:07
Батьківщина, стурбована землею, зареєструвала законопроєкт про лобістів

На розгляд Верховній Раді подано проєкт закону про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яку цитує пресслужба партії

Деталі: Ініціатором законопроєкту №3059 є Юлія Тимошенко та нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко. 

Тексту закону, який 11 лютого було передано на розгляд та одержано ВР, у відкритому доступі наразі немає. 

Як заявила Тимошенко, документ підготовано на основі американського закону про розкриття лобістської діяльності та адаптовано до українських реалій.

Пряма мова Тимошенко: "Проєкт закону передбачає створення єдиного відкритого реєстру лобістів –  кожен, хто взяв гроші за лобізм, особливо з-за кордону, має прозвітувати, за що він їх отримав".

"Лобіст зобов’язаний зареєструватися сам та реєструвати кожен свій контракт; чиновник отримує право поцікавитися у кожного свого відвідувача, чи не є він лобістом". 

Знати більше: 

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Довідково: Лобізм - цілеспрямований легальний вплив на органи влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб  з боку особи, організації чи групи з метою закріплення інтересів третіх осіб у рішеннях, які ухвалюються зазначеними органами / посадовими особами.

Нагадаємо, 

  • 3 січня до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Документ передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.
  • 6 лютого парламент розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі із 4018 правок. За перший день розглянули 184 поправки. Повна процедура розгляду може тривати три-п’ять пленарних тижнів
  • Під час розгляду проєкту закону 6 лютого нардепи від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя", які виступають проти відкриття ринку землі, блокували трибуну та президію парламенту. Зокрема Тимошенко заблокувала місце голови Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: землязаконодавствоТимошенко
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