"Батькивщина", обеспокоенная землей, зарегистрировала законопроект о лоббистах
На рассмотрение Верховной Рады подан проект закона о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществлении лоббирования в Украине.
Источник: сайт Верховной Рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, слова которой приводит пресс-служба партии
Детали: Инициатором законопроекта №3059 являются Юлия Тимошенко и нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко.
Текста закона, который 11 февраля был передан на рассмотрение и получен ВР, в открытом доступе в настоящее время нет.
Как заявила Тимошенко, документ подготовлен на основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности и адаптирован к украинским реалиям.
Прямая речь Тимошенко: "Проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов - каждый, кто взял деньги за лоббизм, особенно из-за границы, должен отчитаться, за что он их получил".
"Лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт, а чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом".
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Справка: Лоббизм - целенаправленное легальное влияние на органы власти, местного самоуправления или должностных лиц со стороны лица, организации или группы с целью закрепления интересов третьих лиц в решениях, которые принимаются указанными органами / должностными лицами.
Напомним,
- 3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
- 6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 правками. За первый день рассмотрели 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.
- Во время рассмотрения законопроекта 6 февраля нардепы от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые выступают против открытия рынка земли, блокировали трибуну и президиум парламента. В частности Тимошенко заблокировала место председателя Верховной Рады.