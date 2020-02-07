Тимошенко пояснила, чому зайняла місце Разумкова в президії ВР

Юлія Тимошенко заявила, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова під час розгляду проєкту закону про ринок землі було "символом", а ніяких домовленостей про організацію розгляду не було.

Джерело: коментар Тимошенко Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми ні про що категорично не домовилися, і я хочу спростувати всі заяви Разумкова про будь-які домовленості. Наша команда була, є і залишається проти продажу землі, в тому числі іноземним банківським установам, тому що землю України із джерела успішності і прибутку наших українських фермерів перетворюють на спекулятивний товар і позбавляють Україну цього надзвичайно важливого, цінного ресурсу".

Деталі: Тимошенко заявила, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було "символом того, що Україна не може пропустити цей закон".

За словами Тимошенко, незгодні з відкриттям ринку землі депутати звертатимуться до Конституційного суду. Вона впевнена , що суд визнає закон неконституційним.

Що було раніше: Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя", які виступають проти відкриття ринку землі, блокували трибуну та президію парламенту. Зокрема Тимошенко заблокувала місце голови Верховної Ради.

Разумков з парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав їх припинити займатись популізмом і повернутись до попередніх домовленостей.

Разумков зазначив, що не може вести засідання, оскільки його місце зайняв той, кому воно не належить та передав слово своєму заступнику Руслану Стефанчуку.

Як сказали Радіо Свобода в частині парламентських фракцій, голови фракцій, які зібралися в кабінеті Разумкова під час перерви в ранковому засіданні 6 лютого, домовилися перед початком розгляду "земельного питання" йти за регламентом під час розгляду всіх правок, не порушуючи порядок. Натомість у деяких інших фракціях кажуть, що ці домовленості не передбачали відмови від блокування трибуни.

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