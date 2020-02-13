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Новини 13 лютого: Богдан програв суд, Нідерланди відмовили РФ

Четвер, 13 лютого 2020, 19:41
Новини 13 лютого: Богдан програв суд, Нідерланди відмовили РФ

Богдан програв суд партії Порошенка, Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака — новини, які були актуальні 13 лютого.

Про Богдана

Шостий апеляційний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради восьмого скликання від БПП.

Про МН17

Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 в 2014 році.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

У Псковській області Росії мікроавтобус потрапив в аварію, у результаті якої загинули 8 українців, ще один отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Балістична експертиза засвідчила, що захоплений росіянами разом з іншими суднами та моряками катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52.

Громадяни РФ ставляться до України гірше, ніж українці до Росії — погано до України ставляться 47% росіян, у той же час, 39% українців ставляться погано до Росії.

Укрпошта тимчасово припиняє прийом посилок до Китаю через скорочення кількості рейсів в цю країну.

Українська правда

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